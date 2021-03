Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrer lag bewusstlos und verletzt vor Auto

Gronau (ots)

Einen verletzten Autofahrer haben Zeugen am Freitag in Gronau neben seinem Wagen liegend gefunden. Gegen 11.30 Uhr entdeckten sie den 42-Jährigen auf einem Parkplatz an der B54. Eigenen Angaben zufolge hatte der Mann am Morgen synthetische Drogen zu sich genommen. Wie er sich die Verletzung zugezogen hat und wie lange er neben dem Fahrzeug gelegen hat, konnte der Niederländer nicht sagen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell