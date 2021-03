Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Personen verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam es, um 15:43 Uhr, im Kreuzungsbereich Horster Straße/ Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Eine 60-jährige Frau aus Lüdenscheid fuhr mit ihrem Auto auf der Horster Straße in Richtung Bottrop. Sie wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Eine 37-jährige Bottroperin fuhr mit ihrem Auto ebenfalls auf der Horster Straße, jedoch in Richtung Oberhausen. In Höhe der Kreuzung wollte sie nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beide Autofahrerinnen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die 37-Jährige schwer verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell