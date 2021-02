Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Autofahrerin übersieht Frau auf Pedelec

Offenburg (ots)

Am Donnerstag um 11:45 Uhr kam es in der Oststadt bei der Einmündung der Prinz-Eugen-Straße in die Moltkestraße zu einem Unfall. Eine 56-jährige Suzuki-Fahrerin wollte an der Einmündung von der Prinz-Eugen-Straße nach rechts auf die Moltkestraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine von links auf dem Radweg kommende 62-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, der die 62-Jährige zu Fall brachte. Sie verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Abklärung ins nahegelegene Ortenauklinikum Offenburg gebracht.

