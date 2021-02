Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots)

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer missachtete am Mittwochabend an der Kreuzung Lyzeumstraße/Herrenstraße die Vorfahrt einer 22-jährigen Mercedes-Lenkerin. Der Opel-Fahrer befuhr die Herrenstraße in stadtauswärtiger Richtung und querte die Straße der herannahenden Mercedes-Lenkerin trotz dortiger Vorfahrtsregelung. Durch die Kollision wurde der Mercedes um 90 Grad gedreht und kam erst an einer dortigen Mauer zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Mercedes-Fahrerin sowie ihr 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. /bp

