Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Ettenheim (ots)

Die Autofahrt einer 26-Jährigen wurde am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr von Beamten des Polizeireviers Lahr vorzeitig beendet. Die junge Frau wurde an einer Tankstelle an der B3 in Ettenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte sie den Beamten aktuellen Erkenntnissen zufolge eine Totalfälschung eines georgischen Führerscheins aus. Die Polizeibeamten nahmen den trügerischen Führerschein in Verwahrung und untersagten der jungen Frau die Weiterfahrt. Diese muss sich jetzt wegen des Vorwurfes der Urkundenfälschung, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. /bp

