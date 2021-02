Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ichenheim - Defekter Heizkörper

Ichenheim (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar in der Heerstraße meldete gegen Mitternacht die Geräusche eines ausgelösten Rauchmelders aus einer angrenzenden Wohnung. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnten die herbeigerufenen Kräfte, in der Wohnung in der niemand anwesend war, einen defekten Elektroheizkörper feststellen, der sich auf etwa 130 Grad erhitzte und das darauf liegende Badehandtuch zum Qualmen brachte. Es entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. /cw

