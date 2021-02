Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Brand auf Firmengelände

Gernsbach (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, um 00:20 Uhr, gerieten einige Holzpaletten, hinter einer Fahrzeughalle einer Firma in der Hillaustraße in Brand. Mutmaßlich kam es zuvor zu einem technischen Defekt an einem Diesel-Hochdruckreiniger, der dadurch in Brand geriet. Das Feuer schlug dann wohl auf die in unmittelbarer Nähe liegenden Holzpaletten über. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Gernsbach und Gaggenau, die mit neun Fahrzeugen angerückt waren, gelöscht werden, bevor er auf das Firmengebäude übersprang. Das Feuer sorgte jedoch für Schäden an der Hallenverkleidung und der darunterliegenden Dämmung. Diese belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Personen kamen nicht zu schaden

