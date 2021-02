Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ungebremst aufgefahren

Gaggenau (ots)

Am Mittwoch fuhr eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Suzuki auf einen verkehrsbedingt haltenden Ford auf. Der 62-jährige Ford-Lenker musste auf der B462 in Höhe der Max-Roth-Straße bis zum Stillstand abbremsen, da sich aufgrund Baumfällarbeiten ein Rückstau gebildet hat. Dies erkannte die 18-Jährige vermutlich zu spät und fuhr in Folge dessen gegen 11:30 Uhr ungebremst auf ihren Vordermann auf. Bei dem Aufprall wurde die ebenfalls 18-jährige Beifahrerin des Suzuki leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. /bp

