Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Motorradfahrer schwer verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Zweiradlenker wurde am heutigen Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Motorradfahrer war kurz nach 13 Uhr auf der B500 talwärts unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen auf Höhe Malschbach in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Derzeit ist die Unfallaufnahme noch im Gange.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell