Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln im Wert von 500.000 EUR

Tutow (ots)

In der heutigen Nacht wurde in das Firmengebäude eines Agrarhandels in Tutow eingebrochen und Pflanzenschutzmittel im Wert von etwa 500.000 EUR entwendet.

Am heutigen Morgen (02.02.2021) gegen 06:45 Uhr stellten Mitarbeiter den Einbruch fest. Die letzten Arbeiter hatten gestern gegen 18:00 Uhr das Gelände verlassen. Die bisher unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude und die dortigen Lagerhallen. Dazu hatten sie sogar eine Stahltür aufgeflext.

Mittels Hubwagen verbrachten sie mehrere Palletten mit Pflanzenschutzmitteln in einen Lkw, mit welchem sie zuvor auf den Hof gefahren waren. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen 26t Sattelauflieger mit weißer Plane.

Zwei Hubwagen wurden ebenfalls entwendet. Darüber hinaus ein Rucksack eines Angestellten mit diversen Papieren, Ausweisen und Bargeld.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 500.000 EUR. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam befand sich zur Spurensicherung im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und zum Beispiel den Lkw oder verdächtige Personen gesehen haben, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell