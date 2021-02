Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Ladung beschädigt Fahrzeuge

Hausach (ots)

Am Mittwoch gegen 10 Uhr setzte ein 89-jähriger BMW-Fahrer auf einem Parkplatz in der Hegerfeldstraße bei dem Versuch auszuparken, zum Rückwärtsfahren an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel seines Fahrzeugs und der Laderampe eines dort abgestellten Lastwagens. Ein Rollcontainer, welcher sich auf der Rampe des Schwergewichts befand, stürzte auf den Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers sowie auf einen weiteres geparktes Auto und sorgte so für zusätzliche Beschädigungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro /bp

