Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (60/2021) Unfallflucht auf der Autobahn 7 - Polizei sucht Verursacher und Geschädigte

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Fahrtrichtung Kassel, Baustellenbereich Dienstag, 9. Februar 2021, gegen 13.30 Uhr

NORTHEIM (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Unfallflucht ist die Polizei Göttingen auf der Suche nach dem Verursacher sowie den Geschädigten.

Ein Zeuge befuhr mit seinem Pkw am 9. Februar 2021, gegen 13.30 Uhr, die A 7 im Baustellenbereich in Richtung Kassel auf dem linken Fahrstreifen, als ein vor ihm fahrender VW Passat mit Hamburger Kennzeichen (HH) und Kanu-Anhänger die linken Außenspiegel an drei Lkw beschädigte. Der Verursacher fuhr einfach weiter, der Zeuge verständigte die Polizei.

Diese ist nun auf der Suche nach dem Unfallverursacher und den Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell