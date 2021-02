Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte sägen neun Obstbäume ab: Zeugen in Niestetal gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung in Niestetal-Heiligenrode wurde am gestrigen Sonntagmorgen eine Streife des Polizeireviers Ost gerufen: Unbekannte hatten dort neun Obstbäume abgesägt und diese dadurch zerstört. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war die Meldung über die abgesägten Bäume auf der frei zugänglichen Grünfläche der Gemeinde Niestetal, die sich in der "Breiten Straße" nahe der Tennisplätze befindet, gegen 9:30 Uhr eingegangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter offenbar wahllos die Stämme an neun Obstbäumen durchgesägt. Der dadurch angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.000 Euro. Wann die Tat genau stattfand, ist bislang noch ungeklärt. Da im Bereich "Breite Straße" jedoch regelmäßig viele Spaziergänger unterwegs sind, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag agierten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den abgesägten Bäumen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell