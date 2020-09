Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Aufbrecher unterwegs

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Montag wurde ein an der Heedfelder Straße geparkter silberner Corsa aufgebrochen. Die Diebe hatten die Seitenscheibe eingeschlagen und den im Fahrzeug liegenden Rucksack gestohlen. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht zum Montag wurde die rechte Seitenscheibe eines weißen Opel Corsa, der an der Altenaer Straße stand, eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Die Täter machten keine Beute.

An der Cornelisustraße wurde ein silberner Audi im gleichen Tatzeitraum (06.09./07.09.) aufgebrochen, der Innenraum durchsucht und u.a. mehrere Brillen geklaut.

In der Humboldstraße brachen unbekannte Täter einen grünen Sharan auf und stahlen eine Bohrmaschine. (Tatzeit:06.09./07.09.) Im Honseler Bruch wurden in der Nacht zum heutigen Dienstag drei Fahrzeuge aufgebrochen. Aus einem grünen Mercedes wurde im Fahrzeug liegendes Bargeld mitgenommen. Aus einem aufgebrochenen weißen Renault und einem schwarzen Seat konnten die Täter keine Beute machen. In allen Fällen entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Bieten Sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize!

