Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kabel entwendet

Gronau (ots)

Auf insgesamt rund 90 Meter Kabel hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Die auf Trommeln gewickelten gelben Duplex-Stromkabel und schwarzen Erdstromkabel entwendeten die Täter am Siedlerweg. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 08.03., 15.00 Uhr, und Montag, 22.03., 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell