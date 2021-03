Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Kollision mit Stadtbahn - Autofahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0261

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (8.3.) gegen 10.05 Uhr in Dortmund-Aplerbeck sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 85-jährige Dortmunder mit seinem Wagen auf der Marsbruchstraße in Richtung Norden unterwegs. Als er in Höhe der Hausnummer 162a nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen wollte, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn. Deren 57-jährige Fahrerin aus Dortmund hatte zuvor noch eine Notbremsung eingeleitet, prallte jedoch frontal gegen die Fahrerseite des abbiegenden Autos.

Bei dem Unfall erlitten der 85-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin aus Dortmund schwere Verletzungen. Zudem war der Autofahrer zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungswagen brachten beide schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 57-jährige Fahrerin der Stadtbahn blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Marsbruchstraße bis etwa 12.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

