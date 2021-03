Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Gemeindehaus: Digitaltechnik ermöglicht schnelle Festnahme

Dortmund (ots)

Ein Einbrecher suchte in der Nacht zu Montag (8.3.2021) ein Gemeindehaus an der Egbertstraße in Dortmund-Aplerbeck nach Diebesgut ab. In diesem Fall half digitale Fototechnik, den Tatverdächtigen festzunehmen.

Seit 2019 suchten Einbrecher mehrmals das Grundstück der Gemeinde auf. Allein im März 2021 gab es drei Taten, bei denen u.a. Kupferrohre aus den Wänden gerissen wurden.

In einem Beratungsgespräch informierte die Dortmunder Polizei die Kirchengemeinde über den Einsatz von Fototechnik. Am 5. März installierte die Gemeindeverwaltung die Kameras, die auf Bewegungen reagieren, sofort Fotos aufnehmen und die Bilder dann automatisch verschicken. Drei Nächte später gab es einen Treffer:

Die Digitaltechnik nahm am frühen Montagmorgen gegen 3.11 Uhr im Gemeindehaus einen Tatverdächtigen auf und sendete Fotos von ihm an ein Smartphone, so dass sofort die Polizei verständigt werden konnte.

Mehrere Einsatzkräfte umstellten das Gebäude, an dem ein zum Abtransport bereit gelegtes Kupferrohr lag. Ein Diensthundführer durchsuchte mit einem Hund das Gemeindehaus - vergeblich. Denn der Einbrecher mit Wohnsitz in Dortmund flüchtete bereits.

Auf dem Gelände zwischen dem Schwimmbad am Diakon-Koch-Weg und einer Schule erkannte ein Streifenteam den Tatverdächtigen. Der 49-Jährige ist der Polizei bereits bekannt. Er wurde zunächst in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann, gegen den keine besonderen Haftgründe vorlagen.

Die Beratungsstelle der Dortmunder Kriminalpolizei informiert kostenlos und unabhängig über mechanischen und digitalen Schutz vor Einbrechern. Kontakt für Terminvereinbarungen unter Tel. 0231/132 7950.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell