Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Kupferrohre von Kindergartengelände entwendet

Celle (ots)

Unbekannte Täter gelangten im Verlauf des vergangenen Wochenendes (Freitag, 26.06.2020, 17.00 Uhr bis Montag, 29.06.2020, 07.00 Uhr) auf das Gelände der Kindertagesstätte in der Osterstraße und entwendeten ca. 30 m Kupferrohre sowie vier Kupferfallrohre. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Eschede entgegen unter 05142/98876-0.

