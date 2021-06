Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Sporthalle beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 500 Euro hinterließen noch unbekannte Täter, die zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 06.20 Uhr in der Kernerstraße in Marbach am Neckar eine Sporthalle besprühten. Die Unbekannten hinterließen verschiedene jugendtypische Schriftzüge. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

