Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/A5: Fahrrad auf Autobahn von Dachträger gefallen - Unfall verursacht

OftersheimOftersheim (ots)

Am Montag gegen 22:30 Uhr verlor ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer aufgrund eines technischen Defekts des Dachträgers sein Fahrrad, als er auf der A5 in Höhe der Raststätte Hardtwald-West von Heidelberg in Richtung Karlsruhe fuhr. Ein nachfolgender Ford-Fahrer überfuhr das Fahrrad, wodurch an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstand. An dem Fahrrad entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wilhelm

Telefon: 0621 / 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell