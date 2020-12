Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis

Am Montagabend in der Zeit zwischen 16.00 und 17.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Mercedes Benz C-Klasse, der vor einem Anwesen in der Mozartstraße geparkt war. Der oder die Unbekannte hatte sich anschließend ohne seiner/ihrer Warte- und Feststellpflicht nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

