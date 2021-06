Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: 76-Jähriger von Hund gebissen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 08.15 Uhr einen Vorfall zwischen einem 76 Jahre alten Mann und einer noch unbekannten Frau beobachtet haben, die mit drei Hunden spazieren ging. Der Mann befand sich auf dem Gehweg am Ende der Max-Eyth-Straße in Benningen am Neckar, als einer der drei Hunde bellend auf ihn zu gerannt kam. Um sich den Hund vom Leib zu halten, schlug er mit einer Tasche, in der sich eine Wasserflasche befand, nach dem Tier. Der Hunde biss ihn jedoch trotzdem in beide Beine. Die unbekannte Frau ging in der Folge mit den drei Vierbeinern wortlos an dem Mann vorbei und entfernte sich. Der Hund, der den Mann attackierte, soll braun und in etwa kniehoch gewesen sein. Die beiden anderen Hunde waren kleiner. Die Frau dürfte etwa 50 Jahre alt sein, hat braune bzw. graue Haare, ist etwa 165 cm groß und hat eine normale Statur.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell