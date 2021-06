Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Korntal-Münchingen: 40-Tonner mit Leergut umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Beim Befahren der Überleitung von der A 81 aus Heilbronn kommend auf die B 10 an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ist am Dienstag gegen 14:35 Uhr ein mit Leergut beladener Sattelzug umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn und die Anschlussstelle musste gesperrt werden. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Auf der Durchgangsfahrbahn der A 81 in Richtung Stuttgart kommt es durch den Unfall zu keinen Behinderungen.

