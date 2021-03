Polizei Paderborn

POL-PB: Bagger auf Tieflader rammt Brücke

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Marienloher Straße hat der Baggerarm eines Kettenbaggers, der auf einem Tieflader transportiert wurde, am Montag die B1-Brücke gerammt.

Um 12.10 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Traktor, an dem ein Tieflader beladen mit einem 30-Tonnen-Kettenbagger angehängt war, auf der Marienloher Straße in Richtung Schloß Neuhaus. Der Baggerarm war offensichtlich nicht auf die vorgeschriebene Maximal-Höhe abgelassen worden, sodass der Arm gegen die untere Brückenkante prallte. Einige Betonbrocken platzen ab. Der Baggerarm wurde abgelassen und das Gespann war wieder frei. Am Bagger entstand nur leichter Sachschaden. Auch an der Brücke blieb der Schaden laut Auskunft eines Mitarbeiters von Straßen-NRW gering. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer der Zugmaschine keine Fahrerlaubnis besitzt und deswegen bereits mehrfach aufgefallen war. Gegen den 57-Jährigen sowie den Halter des Fahrzeugs laufen jetzt Anzeigen. Das Gespann musste von einem anderen Fahrer weitergefahren werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell