Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer schwer verletzt

Delbrück-Ostenland (ots)

(mb) Auf der Hövelhofer Straße ist am Montagabend ein Motorradfahrer verunglückt, als eine Autofahrerin seine Vorfahrt missachtete.

Eine 73-jährige Toyota-Aygo-Fahrerin fuhr gegen 19.05 Uhr auf der Schubertstraße in zur Hövelhofer Straße. An der Einmündung bog sie nach links in Richtung Hövelhof ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Der 26-jährige Kawasaki-Fahrer war auf der Hövelhofer Straße in Richtung Hövelhof unterwegs. Um nicht mit dem einbiegenden Auto zu kollidieren, machte er eine Vollbremsung. Er kam mit seiner 600er Maschine nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte in eine Klinik nach Bielefeld gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell