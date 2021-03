Polizei Paderborn

POL-PB: Auto kollidiert mit Tandem

Delbrück (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Tandem-Fahrrad auf der Westerwieher Straße ist am Montag eine Frau leicht verletzt worden.

Ein 63-jähriger Mann am Lenker und eine 64-jährige Frau auf dem zweiten Sitz des Tandems radelten gegen 16.15 Uhr auf der Westerwieher Straße in Richtung Westerwiehe. Sie wollten nach links in den Ehlersweg abbiegen, gaben Handzeichen und lenkten in die Fahrbahnmitte. Eine nachfolgende VW-Up-Fahrerin (46) überholte das Tamdem auf Höhe der Einmündung. Als die Radler abbogen, kam es zur Kollision. Die Tandemnutzer stürzten und die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden.

