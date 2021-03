Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei selbst verursachten Verkehrsunfällen haben am Montagnachmittag ein Radfahrer, eine E-Bike-Fahrerin und ein Motorradfahrer Verletzungen erlitten.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 15-jähriger Radfahrer verbotswidrig auf dem rechten Gehweg am Bayernweg zum Dr.-Rörig-Damm. Beim Abbiegen nach rechts in Richtung Stadtmitte wurde ihm schwindelig und er stürzte. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

In Wewer fuhr eine 72-jährige Elektroradfahrerin um 19.10 Uhr auf dem Melkweg in Richtung Delbrücker Weg. Kurz vor dem Weikenweg wurde sie von der tief stehenden Sonne geblendet und übersah einen am Straßenrand geparkten Kia Sportage. Die Seniorin prallte auf das Heck des Autos und stürzte. Sie zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits gegen 14.40 Uhr hatte ein 18-jähriger Motorradfahrer an der Elsener Straße zu spät bemerkt, dass ein Auto vor ihm nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte. Um nicht aufzufahren, lenkte der Motorradfahrer rechts an dem Mercedes vorbei, so dass es zur seitlichen Kollision kam, als die 48-jährige Fahrerin einlenkte. Der junge Kradfahrer stürzte und verletzte sich. Auch er musste in einem Hospital behandelt werden.

