Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Naensen, Parkplatz Oberbecken des Pumpspeicherwerks Erzhausen - Freitag, 15.01.2021, 22:00 Uhr

Einbeck (myl)-

Am Freitagabend, den 15.01.2021, gegen 22:00 Uhr stellten Polizeibeamte des PK Einbeck auf einem Parkplatz, im Bereich des Oberbeckens des Pumpspeicherwerkes Erzhausen in Naensen, Verstöße gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung fest. Es hielten sich vier Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten an einem Pkw auf. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell