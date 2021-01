Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zewi Einbrüche in Wenzen

Einbeck (ots)

Einbeck-Wenzen (pap) Ein Sägewerksbesitzer aus der Einbecker Ortschaft Wenzen hat am Freitag, 15.01.2021, gegen 07.20 Uhr der Polizei Einbeck einen Einbruch in seinen Betrieb in der Burgstraße gemeldet. Dem 58-jährigen ist bei Betreten des Gebäudes eine Beschädigung an der Eingangstür aufgefallen. Im Innern hat er dann ein offenstehendes Fenster bemerkt. Bislang unbekannte Täter haben sich demnach zunächst erfolglos an der Eingangstür zu schaffen gemacht, um dann ein Fenster aufzubrechen, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier entwendeten sie dann zwei Akku-Kettensägen sowie eine Motorkettensäge und ein Akku-Flex, alles von der Marke Stihl. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 1500,- Euro. Der Geschädigte hat zudem ein beschädigtes Fenster bei einem auf den gleichen Grundstück befindlichen Gebäude festgestellt, in dem sich ein Fachgeschäft für Haushaltsgeräte befindet. Auch hier haben sich der/die Täter Zugang durch ein Fenster verschafft. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten. Laut Angaben des hierzu Geschädigten wurde ein Laptop der Marke Acer entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich etwa 500,- Euro. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

