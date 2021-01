Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand gegen Polizeibeamte

Attendorn (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Sonntag (10. Januar) gegen 15.50 Uhr in Attendorn sind Polizeibeamte durch eine Widerstandshandlung verletzt worden. Ein 37-Jähriger sperrte sich bei seiner Festnahme gegen die Maßnahmen der Beamten. Zwei Polizisten wurden dadurch verletzt. Der Tatverdächtige konnte schlussendlich festgenommen werden und kam zuerst in ein Krankenhaus zwecks Blutprobenentnahme und danach ins Gewahrsam nach Olpe. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell