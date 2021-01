Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen mehrere Bushaltestellenhäuschen

Wenden (ots)

Bereits am Dienstag (4. Januar) beschädigten Unbekannte mehrere Bushaltestellenhäuschen in Hünsborn und Ottfingen. Sie schlugen dort jeweils mehrere Scheiben ein und richteten insgesamt einen Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

