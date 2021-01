Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 26-jährige Autofahrerin übersieht vorfahrtberechtigten Wagen

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L905 in Wenden ist am Montag (11. Januar) gegen 12.35 Uhr Uhr eine 26-Jährige leicht verletzt worden. Sie befuhr die Straße "Am Kattenzahl" und beabsichtigte nach links, auf die Hünsborner Straße in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 42-Jährige, die mit ihrem Pkw ebenfalls in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Dadurch kam es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich zwischen den Fahrzeugen. Die 42-Jährige sowie ein im Auto befindliches Kind wurden vor Ort durch ein Rettungswagenteam untersucht und unverletzt entlassen. Die Unfallverursacherin verblieb leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

