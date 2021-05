Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht vor der Polizei endet in einer Hecke - Fahrer fährt unter Drogeneinfluss

Löhne (ots)

(jd) Ein 26-jähriger Zeuge aus Löhne verständigte gestern (10.5.) die Polizei, nachdem er auf der Albert-Schweitzer-Straße von einem Audi, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oeynhausener Straße unterwegs war, überholt wurde. Der Löhner beobachtete im Anschluss weitere riskante Überholmanöver durch den Audi-Fahrer auf der Oeynhausener Straße und verständigte daraufhin die Polizei. Auf der Löhner Straße kurz im Bereich des Verkehrskreisels der Brückenstraße trafen die Beamten auf den Audi mit bulgarischem Kennzeichen. Der Fahrer missachtete jedoch alle Anhaltezeichen der Beamten und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Löhner Straße und anschließend auch über die Kampstraße weiter. Trotz mehreren Versuchen, den bis dahin unbekannten Fahrer anzuhalten, fuhr dieser wieder zurück auf die Löhner Straße in Richtung Löhne und gefährdete aufgrund seiner riskanten und zu schnellen Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Er bog schließlich von der Brückenstraße auf die Autobahn 30 in Richtung Bad Oeynhausen ab. Der Streifenwagen folgte dem Mann, der nun mit einer Geschwindigkeit von über 170 km/h unterwegs war. An der dortigen Kreuzung B61/Kanalstraße/Ringstraße/Am Kokturkanal warteten mehrere Fahrzeuge an der Rotlicht zeigenden Ampel. Der Audi-Fahrer fuhr über die dortige durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn, um die Autos zu überholen. Dort kam ihm jedoch ein mit zwei Personen besetztes Motorrad entgegen. Dessen 23-jähriger Fahrer musste stark abbremsen und ausweichen, um im letzten Moment eine Kollision zu verhindern. Der Audi-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf das angrenzende Grundstück eines Autohauses, wo er zunächst gegen eine Hecke prallte und erst an einem Zaunelement zum Stehen kam. Der Fahrer verließ das Auto und rannte fluchtartig davon. Er konnte jedoch von einem Beamten eingeholt und festgehalten werden. Als er sich ausweisen sollte, zeigte der Mann zunächst einen gefälschten Führerschein vor, sodass unklar blieb, ob er über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Bei dem Fahrer handelt sich um einen 21-jährigen Mann aus Löhne, der sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten muss. Unter anderem auch wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses berauschender Mittel, denn ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Am Fahrzeug und der Hecke des Autohauses entstand ein Sachschaden von 3250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell