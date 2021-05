Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeug - Unbekannte entwenden Katalysator

Bünde (ots)

(jd) Ein 27-jähriger Bünder bemerkte am Freitag (7.5.) gegen 17.15 Uhr seltsame Geräusche als er sein Auto anlassen wollte. Beim genauen Hinsehen stellte er dann fest, dass sein VW Polo an der Abgasanlage Beschädigt war: Die Rohrzugänge, die zum Katalysator führen, lagen frei. Der Katalysator selbst fehlte. Offenbar haben der oder die unbekannten Täter den Katalysator mit Hilfe eines Winkelschleifers entfernt. Der Mann hatte sein Fahrzeug ein paar Tage zuvor unbeschädigt an einem Feldweg am Trotzenburgweg geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

