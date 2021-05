Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Polizei stellt Führerschein sicher

Vlotho (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Samstag (8.5.) gegen 18.16 Uhr die Polizei als ihm im Margarethenweg ein offenbar stark alkoholisierter Mann auffiel, der in seinen Mercedes stieg und Richtung Maasbeeker Straße fuhr. Im Rahmen einer sogleich eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten das beschriebene Auto an der Mindener Straße auf Höhe der Meyrastraße an. Der Fahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel, fuhr in Richtung Innenstadt und ignorierte zunächst mehrere Haltesignale des Streifenwagens. Auf Höhe der Valdorfer Straße gelang es dann, den 32-jährigen Fahrer aus Vlotho anzuhalten. Schon bei der ersten Ansprache stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest, zudem musste sich der Mann an seinem Fahrzeug festhalten, um nicht umzufallen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann vor der Fahrt eine erhebliche Menge Alkohol getrunken haben muss. Die Beamten brachten den Vlothoer zur Herforder Wache, wo sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten mit dem Fahrzeug, wurde zudem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Beamten untersagten dem 32-Jährigen weitere erlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell