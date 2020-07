Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wegberg-Kipshoven (ots)

Am 15. Juli (Mittwoch), gegen 17 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Mountainbike den Radweg neben der Straße Am Alten Schlagbaum. Der Zweiradfahrer kam dabei aus Wegberg und wollte in Richtung Bundesstraße 57 fahren. An der Kreuzung Kreuzstraße / Zufahrt Firmengelände Heyer kam ein 80-jähriger Wegberger mit seinem Pkw aus Richtung B 57 dem Radfahrer entgegen. Dieser wollte nach links in Richtung Firmengelände einbiegen. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst auf der Fahrbahn an, so dass der Radfahrer dachte ihm würde Vorrang gewährt. Der Fahrer des Pkw VW bog nach links ab und übersah dabei scheinbar den Radfahrer und stieß mit dem Hinterrad des Fahrrades zusammen, so dass der 58-Jährige stürzte. Dabei schlug er mit dem Körper gegen einen Findling neben der Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

