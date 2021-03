Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R., Landkreis Rottweil) Arbeiten an einer Sprinkleranlage führt zu Feuerwehreinsatz an einem Baumarkt (23.03.2021)

Zimmern o.R., Landkreis Rottweil (ots)

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage - verursacht durch Arbeiten an einer installierten Sprinkleranlage - hat am Dienstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr an einem Baumarkt in der Raiffeisenstraße geführt. Schnell stellte die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften anrückende Zimmerer Wehr fest, dass es zu keinem Brand gekommen war. Im Baumarkt war vergessen worden, die Brandmeldeanlage während den Revisionsarbeiten auszuschalten. In der Folge konnten die Feuerwehr wieder abrücken.

