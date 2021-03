Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies) Unbekannte Täter beschmieren mehrere Gebäude und Einrichtungen mit "FRIDAY FOR FUTURE" Tags und richten hohen Sachschaden an - Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (22.03.2021)

Stockach-Wahlwies, Landkreis Konstanz (ots)

In den vergangenen Tagen, vermutlich im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch und Montag, eventuell auch an verschiedenen Tagen, haben unbekannte Täter mehrere Gebäude und Einrichtungen in Wahlwies unter Verwendung von Spraylackdosen mit "FRIDAY FOR FUTURE" Tags besprüht und dabei nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet. Unter anderem wurden Pflastersteine, Hauswände sowie Stromverteilerkästen und Bushaltestellen besprüht. So wurde von den Tätern die Roßberghalle, die Grundschule, die Volksbank, eine Bäckerei und neben einer Bushaltestelle auch der Bahnsteig mit gelber und grüner Farbe besprüht. Auch vor Stromverteilerkästen machten die Unbekannten nicht halt. Für die Farbschmierereien verwendeten die Täter grüne und gelbe Lackfarbe. Die Polizei Bodman-Ludwigshafen sucht nun dringend Zeugen. Personen, die Hinweise zu den Farbschmierereien oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen (07773 920017) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell