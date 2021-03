Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Marbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Trafogebäude am Bahnhof Marbach mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise (22./23.03.2021)

Brigachtal-Marbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter das Trafogebäude am Bahnhof Marbach mit Farbe besprüht und dabei an einer Stahltür und einer Seitenwand "Tags" aus der Graffiti-Szene angebracht. Der Schaden durch die Farbschmierereien beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

