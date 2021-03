Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (19. - 22.03.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagabend hat ein unbekannter Täter den Fahrzeuglack eines silberfarbenen VW Passats zerkratzt, während der Wagen in der als Sackgasse ausgelegten Straße "Am Rain" abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem Passat rund 2500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) entgegen.

