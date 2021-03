Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise (22.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Zur Beschädigung eines abgestellten Skoda Octavias und zu einer folgenden Unfallflucht ist es am späten Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Stockacher Straße gekommen. Vermutlich beim Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen das Heck des abgestellten schwarzen Skodas. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem geparkten Wagen in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.

