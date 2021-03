Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Seat-Fahrer rammt drei Autos 22.3.21, 18.30 Uhr

Tuttlingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montagabend in Tuttlingen drei geparkte Fahrzeuge gerammt und einen Schaden von über 10.000 Euro verursacht. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Zunächst prallte der 54-Jährige mit seinem Seat in der Kraftstraße gegen einen geparkten Toyota. Wenige Meter weiter rammte er in der Mohlstraße einen abgestellten Mercedes und einen BMW. Eine Polizeistreife traf den Unfallverursacher und seinen demolierten Seat wenig später in der Stuttgarter Straße an. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

