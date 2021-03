Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autos berühren sich im Kreisverkehr 23.3.21

Tuttlingen (ots)

Beim Spurwechsel im Aesculap-Kreisverkehr haben sich am Dienstagmorgen kurz vor sechs Uhr zwei Autos berührt. Der entstandene Schaden ist zwar gering, aber ein Unfallbeteiligter machte sich aus dem Staub. Ein 19-Jähriger in seinem Seat war von einem dunkelblauen Van mit Tuttlinger Autonummer in Bedrängnis geraten, als dieser von der linken Spur auf die rechte Spur wechselte und Richtung Möhringen abbog. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen.

