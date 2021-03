Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Vorfahrtsunfall auf der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 11:00 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße und Hermann-Hesse-Straße in Aidlingen ereignete. Eine 75 Jahre alte Lenkerin eines VW wollte von der Hermann-Hesse-Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei mutmaßlich einen 58 Jahre alten BMW-Fahrer, der aus Richtung Deufringen heranfuhr und auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der BMW wurde im weiteren Verlauf auf einen Audi geschoben, der im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt warten musste. Der VW und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

