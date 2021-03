Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: BMW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 19:25 Uhr und Freitag 04:20 Uhr war ein BMW in der Siemensstraße in Münchingen am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf noch ungeklärte Art und Weise gegen das Heck des geparkten Wagens und fuhr anschließend davon. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

