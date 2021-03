Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesstraße 14, Gemarkung Eigeltingen, Landkreis Konstanz) Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt - junge Autofahrerin leicht verletzt (22.03.2021)

Bundesstraße 14, Gemarkung Eigeltingen, Landkreis Konstanz (ots)

Auf der Fahrt von Tuttlingen in Richtung Stockach ist eine 18-jährige Fahranfängerin am frühen Montagabend etwa auf Höhe der "Krätlemühle" von der Bundesstraße 14 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 18-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem schon älteren Opel Corsa auf der B 14 in Richtung Stockach unterwegs, als sie - vermutlich in einem Moment der Unaufmerksamkeit - mit dem Opel zu weit nach rechts und so fast von der Straße abkam. Erschrocken darüber leitete die junge Fahrerin sofort eine Vollbremsung ein und verriss dabei das Lenkrad. In der Folge kam der Opel endgültig von der Straße ab und prallte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch die Kollision schleuderte das Heck des Wagens nach oben und blieb schließlich auf der direkt vor dem Baum angebrachten Leitplanke erheblich beschädigt stehen. Die 18-Jährige hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Nach einer Erstbehandlung an der Unfallstelle brachten die eingetroffenen Rettungskräfte die junge Frau zur weiteren Behandlung in die Stockacher Klinik. Der mit rund 2000 Euro total beschädigte Opel wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Auch an den Leitplanken war Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell