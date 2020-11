Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 18-Jähriger mit Audi R8 gestoppt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein Strafverfahren wegen Straßenverkerhsgefährdung erwartet jetzt einen 18-Jährigen, der gestern Abend, 12. November 2020, gegen 22 Uhr, der Polizei in Horst aufgefallen ist. Der Audi-Fahrer befuhr mit einem R8 die Straße An der Rennbahn aus Richtung Uferstraße kommend mit autobahnähnlicher Geschwindigkeit, statt der dort erlaubten 70 km/h. Dabei gefährdete der Gelsenkirchener andere Verkehrsteilnehmer durch aggressive Fahrmanöver. Der Fahranfänger konnte in der Industriestraße von den Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Anschließend musste der Raser seinen Führerschein abgeben und konnte seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

