Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand einer Mülltonne

Konz (ots)

Am 19.02.2021, von 22:30 Uhr - 22:55 Uhr, kam es in Konz im Parallelweg vor einem Wohnanwesen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Unbekannte Täter entzündeten eine Papiertonne, wodurch ein daneben stehender Baum ebenfalls Feuer fing. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr der Stadt Konz zeitnah gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

