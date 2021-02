Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Landgasthaus in Reinsfeld

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.02.2021, nach 20:00 Uhr und Freitag, 19.02.2021, 14:30 Uhr, kam es in Reinsfeld in der Hunsrückstraße, gegenüber der Einmündung der Renusstraße, zu einem Einbruchversuch in einen dortigen Landgasthof. Unbekannte Täter versuchten eine zum Parkplatz gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Zeugen, welche ggfls. Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, oder welche verdächtige Personen an der Terrassentür gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil (06503-9151-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell