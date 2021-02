Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl aus Lkw

Morbach Gem. Hundheim (ots)

In der Nacht auf Freitag 19.02.21 kam es zwischen 22:30 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Aufbruch von zwei Lkw-Tanks und einem Diebstahl von ca. 250 Litern Diesel. Der geschädigte neon-grüne Lkw mit hellblauem Auflieger war zur Tatzeit auf dem kleinen Parkplatz an der B 50 alt, Gemarkung Hundheim in Fahrtrichtung Wittlich geparkt. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise werden von der PI Morbach entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell